Lo United in Coppa debutta il 3 settembre

La stagione per lo United Riccione inizierà ufficialmente domenica 3 settembre con il primo turno di Coppa Italia. I biancazzurri di mister Pulzetti, quindi, hanno una settimana in più di tempo per programmare qualche altra amichevole, non partecipando al turno preliminare di Coppa del 27 agosto. Sessantaquattro le gare a eliminazione diretta alle quali parteciperanno le 38 società vincenti il preliminare ed i 90 club che al debutto sono rimasti a guardare, come lo United. Confermato il format delle gare uniche per tutti i turni della Coppa Italia fino alle semifinali. La finale potrà giocarsi come consuetudine in partita unica in campo neutro ovvero con gara di andata e ritorno. In ogni caso saranno i rigori a decidere gli incontri che termineranno in parità alla fine dei tempi regolamentari compresa la finale.

Rigori che ai biancazzurri hanno regalato, qualche giorno fa, la prima soddisfazione della stagione. Dal dischetto, infatti, lo United ha battuto il Ravenna, dopo aver messo ko il Medicina Fossatone conquistando, così, il Memorial Enghel Bambi. Prima uscita con successo, quindi, per capitan Scalini (foto) e compagni che, passato Ferragosto, riprenderanno ad allenarsi in riviera fino ad arrivare, appunto, alla prima di coppa. E fino ad arrivare al debutto in campionato. Sempre attendendo la composizione di gironi e calendari.