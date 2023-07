Lo United non si ferma Ingaggiati altri 2 under

Lo United Riccione batte altri due colpi. E si tratta di altri due under che i biancazzurri aggiungono alla propria rosa in vista del prossimo campionato di serie D. Si tratta di Francesco Ramires e Carmine Pio Romano. Difensore classe 2004 il primo, arriva in prestito fino al termine della stagione dalla Pro Patria per affrontare il suo primo campionato nel calcio dei ’grandi’. Romano, terzino destro classe 2005 ex Napoli, arriva a titolo definitivo allo United Riccione. Altri due giocatori che presto, quando i biancazzurri si rimetteranno a correre sul campo con una rosa in interamente, ma per gran parte rinnovata, andranno a comporre il gruppo che mister Nico Pulzetti dovrà plasmare in vista dei primi impegni ufficiali. Una nuova avventura sta per iniziare e lo United Riccione ha tutta l’intenzione di farsi trovare pronto alla partenza.