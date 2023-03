Lo United pensa alla Sammaurese

Il fine settimana di riposo è ormai alle spalle. Per lo United Riccione è tornato il momento di pensare al campionato. Esattamente alla Sammaurese che domenica si presenterà al ‘Nicoletti’ con l’obiettivo di scavalcare i vicini di casa in classifica. Due, infatti, i punti che dividono la squadra della Perla Verde da quella di mister Martini. Ma lo United vuole rimettersi in carreggiata, a digiuno completo da 180 minuti. I biancazzurri, prima della sosta per lasciare spazio al torneo di Viareggio, hanno ceduto tutto prima allo Scandicci e poi al Crema. Tanto da rallentare non di poco la corsa verso i playoff. Nulla è comunque ancora perduto considerando che il Carpi, la squadra che attualmente occupa il quinto posto in classifica, l’ultimo utile per poter disputare gli spareggi nella parte alta della graduatoria, è staccato solo di due punti.