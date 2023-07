Lo United pensa anche alla difesa: ecco Mescica

Dall’attacco si passa alla difesa. Anche se lo United Riccione continua a giocare all’attacco sul mercato. Ieri il club del presidente Pasquale Cassese ha annunciato l’ingaggio di Francesco Mesisca. Difensore classe 2003, vanta 51 presenze e una rete in 2 stagioni di serie D. Cresciuto nel Pineto, in carriera ha vestito anche le maglie di Gelbison, Giugliano e Cologna. Un nuovo tassello da aggiungere alla difesa e che porta lo United Riccione sempre più vicino a tutti gli obiettivi fissati in questo mercato estivo. Un altro giocatore importante che presto si metterà agli ordini di mister Nico Pulzetti per iniziare a correre verso il prossimo campionato di serie D. Campionato al quale i biancazzurri della Perla Verde si affacciano con ambizione, al loro secondo anno da disputare in categoria, dopo quello di rodaggio della scorsa stagione.