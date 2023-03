Lo United prepara la volata per conquistare i playoff

Otto gare al termine della stagione regolamentare e la voglia di tenersi stretta la zona playoff. Ha ben chiaro cosa vuole fare in questo finale di stagione lo United Riccione del presidente Pasquale Cassese. Grazie a un girone di ritorno decisamente produttivo, i biancazzurri hanno scalato diverse posizioni in classifica, fino ad arrivare dove conta. Dove, al termine della stagione, si potrà pronunciare la parola spareggi. Sette vittorie e tre sconfitte dopo il giro di boa. La bellezza di 21 punti messi in tasca che hanno permesso allo United di farsi grande. Mettendo definitivamente nel cassetto quei risultati in altalena che all’andata non avevano permesso alla squadra di mister Gori di fare il salto di qualità. Ma ora un posto tra le prime cinque del girone occorre mantenerlo. A partire dal match che, dopo la sosta, i biancazzurri giocheranno sul campo dello Scandicci. Adesso, però, c’è tutto il tempo per ricaricare le batterie considerando che il campionato frena per lasciare spazio al torneo di Viareggio. Il 19 marzo, giorno in cui si tornerà in campo, ai biancazzurri spetterà un’altra gara casalinga, dopo quella da tre punti di domenica scorsa nella quale la truppa della Perla Verde si è mangiata in un solo boccone la Bagnolese. Un buon modo per mandare in archivio la sconfitta nello scontro diretto sul campo del Ravenna. Quindi, prima lo Scandicci, poi saranno, nell’ordine, Crema, Sammaurese, Correggese, Prato, Forlì, Carpi e Mezzolara a chiudere la stagione regolamentare dei biancazzurri. Non esattamente un calendario agevole per la squadra di mister Gori con tanti scontri diretti nella parte alta della classifica, un po’ a misurare la temperatura dei riccionesi. Uno sprint finale nel quale alla squadra biancazzurra servirà il contributo di tutti per rendere d’oro una stagione, la prima in serie D, che non era partita esattamente fortissimo.

Giudice sportivo. Una giornata di stop per Maggioli e Maltoni della Sammaurese, Jassey del Mezzolara, Agnelli del Fanfulla, Arrondini del Carpi, Bertozzini e Ghizzardi della Bagnolese, Lovaglio del Crema, Pinto della Giana Erminio, Fazzi del Real Forte Querceta, Orlandi e Lasagni del Salsomaggiore, Gigli della Correggese, Lisi del Ravenna,