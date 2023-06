Lo United punta il talentino Albieri

C’è anche lo United Riccione tra i club che fanno la corte a Nicolò Albieri. Portiere, classe 2004, scuola Bologna. Ed è proprio il club rossoblù a essere proprietario del cartellino del giocatore che la passata si è messo in mostra con il Mestre, in serie D. Ma la società del presidente Pasquale Cassese non è l’unica ad aver messo gli occhi sul talentino del Bologna. Infatti, sulle sue tracce si sono messi anche Forlì e Pistoiese, due società che aspirano la prossima stagione a un ruolo da protagoniste. Il mercato estivo dello United è decisamente ancora alle prime battute, ma il presidente Cassese ha le idee piuttosto chiare. Sulla lista dei desideri dei biancazzurri, che la prossima stagione saranno guidati in panchina da Nico Pulzetti, c’è anche Nigel Kyeremateng. Esterno di centrocampo, all’ex Fermana non manca l’esperienza avendo militato nelle ultime stagioni in serie C.