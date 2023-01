Lo United Riccione a Prato mette i quarti di Coppa nel mirino

A differenza del campionato, quello in Coppa Italia per lo United Riccione è stato un cammino perfetto. E i biancazzurri non hanno nessuna intenzione di interromperlo. Con questi buoni propositi questo pomeriggio (calcio d’inizio alle 14.30) la truppa di Mattia Gori sarà impegnata sul campo del Prato. Con l’obiettivo di raggiungere i quarti di finale. Gara unica, come la coppa ormai ci ha insegnato. Chi vince (se non dovessero bastare i tempi regolamentari si procederà fino ai rigori) passa il turno. Quello della squadra della Perla Verde è un cammino iniziato mesi fa, esattamente lo scorso 21 agosto. Nel turno preliminare, allora, i biancazzurri al ‘Nicoletti’ ebbero non pochi grattacapi di sbarazzarsi del Corticella. Servirono i calci di rigore per estromettere dalla coppa i bolognesi. Poi il primo turno, e siamo a fine agosto. Lo United, sempre davanti al pubblico amico, si trova a fare i conti con i vicini di casa della Sammaurese. E alla squadra di Gori basta il gol realizzato da D’Antoni su rigore, alla fine del primo tempo, per staccare il pass. L’avventura continua, ma non siamo più in estate. È inizio novembre quando i romagnoli riescono a fare uno scalpo eccellente. Ai trentaduesimi della competizione, in Emilia, e sempre dopo i calci di rigore, il Riccione lascia a piedi anche il Carpi. Si va avanti con l’ultimo step, prima della gara di oggi. A fine novembre i romagnoli conquistano gli ottavi battendo, senza nemmeno troppi problemi, la Bagnolese. A segno Mokulu e Vassallo, poi la Bagnolese si fa anche del male da sola (3-1 il finale). Il resto è storia di questo pomeriggio e lo United proverà a mettere i bastoni tra le ruote anche a un Prato che non ha nessuna intenzione di salutare proprio oggi la Coppa Italia.

I novanta minuti tra Prato e United Riccione saranno diretti dal fischietto di Bergamo, Matteo Santinelli che sarà assistito da Beatrice Neroni di Ciampino e Andrea Gentilezza della sezione di Civitavecchia.

Il programma degli ottavi di finale. Crema-Bra (18 gennaio alle 15), Giana Erminio-Varese, Adriese-Union Clodiense, Arezzo-Pineto, Puteolana-Sarrabus Ogliastra, Cavese-Francavilla (25 gennaio 14.30), Lamezia-Trapani (1 Febbraio alle 14.30).