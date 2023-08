Lo United Riccione aggiunge un under a centrocampo

Si era già messo in mostra nel test di giovedì sera contro il Rimini, da ieri Andrea Colistra è ufficialmente un giocatore dello United Riccione. Classe 2003, centrocampista, nella Perla Verde Colistra vivrà la sua prima vera stagione lontano dal settore giovanile. E di vivai ne ha ‘frequentati’ di importanti il giovane centrocampista cresciuto tra Ascoli, Verona e Lazio. Ora per lui inizia una nuova avventura vestendo quella maglia che in realtà Colistra indossa già da qualche giorno sul campo di allenamento. E, in attesa di capire quali saranno le avversarie nel prossimo campionato di serie D, i biancazzurri resteranno a riposo anche oggi non partecipando al turno preliminare di Coppa Italia. La data da fissare sul calendario è quella di domenica della prossima settimana quando i ragazzi di mister Pulzetti, in coppa ma al primo turno, entreranno in scena sul campo del Forlì.