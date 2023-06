Lo United Riccione corteggia Ndoj

C’è fermento in casa United Riccione. Dopo aver annunciato l’ingaggio in panchina di Nico Pulzetti, e dopo aver rinnovato il contratto all’esterno ex Rimini, Antonio Ferrara, sono tanti i nomi accostati al club del presidente Pasquale Cassese. Che sembra essere interessanto, partendo dal pacchetto difensivo, a Orlando Ndoj. Ex Campodarsego, Calvi Noale, Modena e Montebelluna, il difensore classe ’98, la serie D la conosce quasi alla perfezione avendo vestito anche le maglie di Cjarlins Muzane e Mestre. Ma c’è da scommettere che il club biancazzurro prima proseguirà sulla linea dei rinnovi. Perché dopo quella di Ferrara potrebbero arrivare altre conferme portando nel secondo anno di serie D una base di giocatori che la scorsa annata non ha deluso le attese del presidente Cassese, ma anche quelle dei tifosi che il numero uno del club spera di coinvolgere ancora di più la prossima stagione. Magari a suon di risultati.