Lo United Riccione fa tappa in Valmarecchia

Primo giorno di lavoro ieri a Sant’Agata Feltria per lo United Riccione. I ventotto di mister Nico Pulzetti hanno dato il via ufficialmente a una nuova avventura. Foto di rito scattata al ’Nicoletti’ prima della partenza, poi tutti sul pullman in direzione Valmarecchia dove i biancazzurri resteranno fino alla vigilia di Ferragosto. Il tecnico riminese ha la possibilità di lavorare su una rosa già al completo.

Cosa non da poco. Più di un mese di tempo per costruire il nuovo United, decisamente diverso da quello della passata stagione.

Un mix di giovani e veterani che i tifosi della squadra della Perla Verde avranno la possibilità, a breve, di vedere all’opera nelle prime amichevoli.

Il programma dei test che condurranno i biancazzurri all’inizio del prossimo campionato non è ancora stato stilato, ma presumibilmente lo sarà presto. In attesa di conoscere anche i nomi delle avversarie con le quali la squadra di Pulzetti la prossima stagione si dovrà battere. Sicuramente ci saranno i vicini di casa del Victor San Marino, appena promossi in serie D. Sicuramente ci saranno le ambiziose vicine di casa Ravenna e Forlì, ma anche il blasonato Carpi.