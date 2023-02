Lo United Riccione infila la quinta Battuto anche il Corticella

UNITED RICCIONE

2

CORTICELLA

0

UNITED RICCIONE: Pezzolato, Benedetti, D’Antoni (21′ st 10 Mokulu), Bellini (17′ st Grancara), De Silvestro (25′ st Vassallo), Lordkipanidze, Ferrara (42′ st Artur), Abonckelet, Lo Duca, Scrosta, Syku. A disp.: Defazio, Colacicchi, Gambino, Colombo, Biguzzi. All.: Gori.

CORTICELLA: Bruzzi, Tcheuna, Menarini, Chamngui, Ferraresi, Ercolani, Oubakent (15′ st Trombetta), Campagna (44′ st Casazza), Amayah (3′ st Leonardi), Marchetti (4′ st Sadek), Farinelli (10′ st Larhrib). A disp.: Cinelli, Bonetti, Bonfiglioli, Cudini. All.: Miramari.

Arbitro: Di Renzo di Bolzano.

Reti: 19′ pt De Silvestro, 2′ st D’Antoni.

Note - Ammoniti: Menarini, Trombetta. Angoli 3-7.

RICCIONE

E sono cinque. Continua il momento d’oro dello United Riccione che sfrutta anche il turno infrasettimanale per continuare a vincere. A farne le spese, questa volta, è il Corticella che si deve inchinare alle magie di De Silvestro e D’Antoni. L’inizio è promettente per i padroni di casa, ma gli ospiti non stanno di certo a guardare. Così, i ribaltamenti di fronte sono continui e il pubblico del ‘Nicoletti’ apprezza quell’equilibrio tutt’altro che noioso. Al 19’ la sblocca il capolavoro di De Silvestro che su punizione infila la sfera a fil di palo alla destra del numero uno Bruzzi. Rete da vedere e rivedere e che sblocca una gara nella quale soltanto una prodezza avrebbe potuto smuovere le acque.

Il gol dà la spinta alla formazione di mister Gori che qualche minuto dopo si rifà sotto con il solito De Silvestro, ma Bruzzi è attento. In avvio di ripresa lo United mette al sicuro il risultato dopo appena due minuti con un’azione da manuale di Lordkipanidze che scatta sulla sinistra e trova De Silvestro, l’autore del vantaggio appoggia per Ferrara che trova lo spazio per allargare verso D’Antoni. Il numero 9 con un preciso rasoterra supera Bruzzi e firma il raddoppio. Un gol che è una doccia gelatissima per la squadra di mister Miramari che prova a reagire, ma senza riuscire a rendersi pericolosa in zona Pezzolato. Lo United continua a macinare gioco ed azioni da gol, ma non trova il terzo sigillo di giornata. Il terzo confronto stagionale tra romagnoli ed emiliani (uno anche in coppa) si chiude a favore della squadra di Gori che continua a puntare la zona playoff.