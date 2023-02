Lo United Riccione riparte dal Salsomaggiore

Ha tutta l’intenzione di rimettersi immediatamente in piedi lo United Riccione reduce dalla sconfitta di misura sul campo del Sant’Angelo. Match nel quale i biancazzurri non hanno messo niente in tasca in extremis e che si è trascinato dietro una lunga scia di polemiche. E di ‘punizioni’ per il club lombardo multato (con un match da disputare a porte chiuse) per cori razzisti da parte dei propri sostenitori. Alle spalle quei novanta minuti, i biancazzurri domani torneranno al ‘Nicoletti’ per affrontare il Salsomaggiore. Match che sarà diretto dal fischietto della sezione di Bologna, Alessio Vincenzi.

Le altre designazioni del girone D: Correggese-Crema (Zangara di Catanzaro), Fanfulla-Prato (Lascaro di Matera), Giana Erminio-Forlì (Aldi di Lanciano), Lentigione-Bagnolese (Di Loreto di Terni), Mezzolara-Sant’Angelo (Savino di Torre Annunziata), Real Forte Querceta-Ravenna (Dania di Milano), Sammaurese-Aglianese (Spedale di Palermo), Scandicci-Corticella (Bonasera di Enna), Pistoiese-Carpi (Bortolussi di Nichelino). Intanto, nella giornata di ieri il Dipartimento interregionale ha reso nota la data di recupero di Prato-Giana Erminio. La partita della ventisettesima giornata, interrotta per infortunio all’arbitro, si disputerà mercoledì della prossima settimana alle 14.30 ripartendo dal 32’ del primo tempo sul punteggio parziale di 0-0.