Lo United Riccione stringe la mano all’attaccante Kyeremateng

Procede a passo spedito la campagna acquisti dello United Riccione. Anzi, per la precisione, un acquisto al giorno per il club del presidente Pasquale Cassese che ieri ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante Nigel Kyeremateng. Scuola Milan, classe 2000, in carriera ha messo insieme 40 presenze in serie C e presto si metterà a disposizione di mister Nico Pulzetti. Lo scorso anno al Gelbison, nel suo curriculum ci sono anche Fermana, Teramo, Novara e Caratese. Un attaccante di non poca esperienza, nonostante la giovane età, per lo United Riccione che, pezzo dopo pezzo, sta costruendo la squadra per il prossimo campionato di serie D. Presto il club della Perla Verde annuncerà anche le date della stagione che avrà inizio al termine dell’estate. Perché presto per Kyeremateng e compagni inizierà la fase della preparazione. Ma prima di quel giorno, c’è da scommetterci, il presidente Cassese stringerà la mano ad altri giocatori pronti a vestire il biancazzurro.