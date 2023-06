Lo United Riccione strizza l’occhio a Djuric

Dopo aver ingaggiato mister Pulzetti e il preparatore atletico Baffoni, e dopo aver festeggiato sul campo del ‘Nicoletti’ con i ragazzi del settore giovanile, lo United Riccione può ributtarsi a capofitto nel mercato estivo. C’è una squadra da costruire e non c’è tempo da perdere, questo lo sa bene il presidente Pasquale Cassese. Il numero uno del club della Perla Verde si è già assicurato per la prossima stagione l’esterno ex Rimini, Ferrara e ora guarda a un ex Forlì e Cesena per iniziare a dare sostanza al centrocampo. I contatti da questo punto di vista sembrano già ben avviati con Marco Djuric, mediano, pesarese, 31 anni da compiere a settembre. La passata stagione con addosso la maglia del Montecchio ha messo insieme 29 presenze andando a bersaglio quattro volte. Ma in carriera il centrocampisa scuola Cesena ha giocato anche con Monopoli, Ancona, Francavilla, Seregno, Clodiense e Delta Porto Tolle. A Djuric non manca l’esperienza in categoria. Quell’esperienza della quale il presidente Cassese sta andando a caccia. Già la prossima settimana qualcosa potrebbe iniziare a muoversi in termini di ufficialità, in attesa occuparsi delle varie scadenze in calendario. In primis quella dell’iscrizione al prossimo campionato di serie D.