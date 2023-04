Lo United riprende la corsa verso i playoff

Dopo un fine settimana di riposo, oggi (calcio d’inizio alle 15) lo United Riccione torna al ’Nicoletti’ per dimenticare gli ultimi due passi falsi consecutivi. E un derby, quello con la Sammaurese, è l’occasione giusta per mettere nel cassetto le recenti sconfitte con Scandicci e Crema. Perché la squadra di Mattia Gori ha ancora l’opportunità per raggiungere la zona playoff. Cosa che stuzzica l’appetito della Sammaurese di mister Martini. Attualmente il quinto posto, l’ultimo utile per disputare gli spareggi, lo occupa il Carpi, staccando di due punti United Riccione e Corticella e di tre Fanfulla, Sammaurese e Aglianese. La concorrenza, insomma, non manca e la partita è ancora tutta da giocare.

Serie D. Girone D (33ª giornata, ore 15): Carpi-Fanfulla, Forlì-Correggese, Giana Erminio-Scandicci, Pistoiese-Lentigione, Prato-Real Forte Querceta, Sant’Angelo-Aglianese, Salsomaggiore-Crema, United Riccione-Sammaurese. Ieri: Mezzolara-Ravenna, Bagnolese-Corticella.

Classifica: Pistoiese 65; Giana Erminio 64; Forlì 53; Ravenna 51; Carpi 48; Corticella, United Riccione 46; Fanfulla, Sammaurese, Aglianese 45; Real Forte Querceta 44; Crema 43; Prato* 42; Lentigione 41; Mezzolara 40; Sant’Angelo 37; Correggese 34; Scandicci 32; Bagnolese 29; Salsomaggiore 11. *Penalizzato di 3 punti.