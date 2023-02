Lo United si ferma ai quarti

UNITED RICCIONE (4-3-3): De Fazio; Lo Duca, Biguzzi, Scrosta, Lordkipanidze; Besea (7’ st Contessa), Benedetti (18’ st D’Antoni), Bellini; Mokulu, De Silvestro, Ferrara (25’ st Vassallo). A disp.: Pezzolato, Artur, Colacicchi, Gambino, Grancara, Colkombo. All.: Gori.

ADRIESE (4-3-3): Lazar; Feruglio, Martimbianco, Montin, Zupperdoni (12’ st Brigati); Maniero, Danieli (18’ st Gemignani), Campion (12’ st Farinazzo); Rabbas (35’ st Tomasi), Forapani, Eklom. A disp.: Bonucci, Capellari, Gioe, Moras, Pattaro. All.: Vecchiato.

Arbitro: Pizzi di Bergamo.

Reti: 26’ pt De Silvestro, 28’ pt (rig.) e 4’ st Rabbas, 44’ st Eklom.

Ammoniti: Danieli, Lazar, Gori (allenatore United Riccione).

RICCIONE

La corsa dello United Riccione in Coppa Italia si ferma ai quarti. I biancazzurri davanti al pubblico del ‘Nicoletti’ consegnano la semifinale all’Adriese che, in rimonta, è riuscita a prendersi il passaggio del turno. E pensare che la squadra di mister Gori inizia con il piede sull’acceleratore. Anche se la mole di gioco prodotta dai biancazzurri si trasforma in pericolo solo una volta quando Mokulu in acrobazia spaventa Lazar. Ma quando il cronometro segna l’11 su un’uscita sballata Lazar atterra proprio Mokullu. E’ rigore. Sul dischetto si presenta Benedetti che però spara altissimo. La partita, bella ed equilibrata, prosegue su ritmi altissimi e al 26’ si sblocca con De Silvestro che semina il panico sulla tre quarti e poi si prende anche la responsabilità della conclusione e batte Lazar nell’angolino. Un minuto dopo fallo di Besea sulla linea del lato corto dell’area di rigore e direttore che indica il dischetto: Rabbas non sbaglia e firma il pari. In avvio di ripresa lo United Riccione sembrava più convinto e più attento degli avversari, ma al 4’ Rabbas salta Lordkipanidze e affronta Biguzzi poi spara alle spalle di De Fazio per la rete del sorpasso. Inutili, alla mezz’ora le proteste riccionesi per un fallo di mano in area. Poi, a un soffio dal novantesimo Eklom chiude il discorso e la semifinale è dell’Adriese.