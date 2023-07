Lo United si mette a correre

Primo giorno di allenamenti oggi per lo United Riccione di Nico Pulzetti. Quattro giorni di test atletici e fisici per la nuova squadra biancazzurra sull’erba dello stadio Nicoletti. Il raduno è fissato per questa mattina. I 28 convocati dal tecnico riminese si ritroveranno allo stadio per dare il via a una nuova avventura. Ma dopo quattro giorni in riviera, da lunedì della prossima settimana la truppa riccionese, fino a Ferragosto, si trasferirà a Sant’Agata Feltria per concludere la preparazione. A pochi chilometri dalla Perla Verde i biancazzurri giocheranno anche le prime amichevoli. Avrà il suo bel da fare mister Pulzetti che si ritrova tra le mani un gruppo completamente nuovo nel quale, rispetto alla passata stagione, sono stati confermati soltanto tre giocatori. Un mix di esperienza e gioventù con la speranza di poter navigare nei quartieri nobili della classifica nel prossimo campionato di serie D.