Lo United sistema il centrocampo con l’arrivo dell’under Grancara

Nella passata stagione la prima esperienza nel calcio dei ‘grandi’ con indosso la maglia dell’Arzignano Valchiampo, sempre in serie D. Tre presenze prima di passare, la scorsa estate, al Montecchio. Ora per il centrocampista Alberto Grancara inizia una nuova avventura con la maglia dello United Riccione. Classe 2003, originario della provincia di Vicenza, proprio con il Lanerossi ha mosso i primi passi importanti nel calcio, arrivando dal Padova. Un rinforzo in mezzo al campo, quindi, per il club della Perla Verde che in questo mercato invernale non ha badato a spese per ritoccare la rosa costruita la scorsa estate. E, dopo aver messo mano ad attacco e difesa, ora aggiunge una pedina anche in mezzo al campo. Grancara è già a disposizione di mister Gori. Ieri il primo allenamento con i biancazzurri e oggi il suo nome comparirà nella lista dei giocatori convocati per il match che lo United domani giorcherà al ‘Nicoletti’ contro la Pistoiese. Mandata in archivio la sosta natalizia, si riparte dopo il giro di boa. E la prima di ritorno mette i romagnoli a confronto con una Pistoiese che, cammin facendo, ha iniziato davvero a carburare e soprattutto a scalare posizioni in classifica. Cosa che ha intenzione di fare anche la squadra del presidente Cassese che nel girone d’andata si è caratterizzata per troppi alti e bassi. Risultati altalenanti che non hanno permesso al Riccione di restare agganciato al treno delle big del girone. Quel treno capitanato, senza ombra di dubbio, dalla capolista Giana Erminio. Oggi per i biancazzurri di Gori è prevista la seduta di rifinitura. Il match del ‘Nicoletti’ sarà diretto da Matteo di Dini, fischietto della sezione di Città di Castello. Le designazioni del girone D. Mezzolara-Carpi (Fabrizio Arcidiacono di Acireale), Aglianese-Real Forte Querceta (Arianna Bazzo di Bolzano), Sant’Angelo-Bagnolese (Alessio Gaetano Bonasera di Enna), Scandicci-Lentigione (Michele Coppola di Castellammare di Stabia), Correggese-Giana Erminio (Guido Verrocchi di Sulmona), Salsomaggiore-Forlì (Stefano Re Depaolini di Legnano), Sammaurese-Corticella (Alessandro Dallagà di Rovigo), Prato-Ravenna (Liberato Maione di Ercolano), Crema-Fanfulla (Riccardo Ghinelli di Roma 2).