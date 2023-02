Lo United torna al Nicoletti e vuole subito rifarsi

Una ferita che va subito curata. Ha tutta l’intenzione di prendere le medicine giuste oggi lo United Riccione al ‘Nicoletti’ (calcio d’inizio alle 14.30) contro il Salsomaggiore. I biancazzurri, dopo cinque successi consecutivi, domenica scorsa hanno lasciato tutto in casa del Sant’Angelo e ora non hanno intenzione di sbagliare contro l’ultima della classe. Undici i punti messi insieme sin qui dagli emiliani che sono decisamente staccati (14 punti) dallo Scandicci che li precede in classifica. Con una sola vittoria sin qui, quella di qualche settimana fa sul campo del Prato. I novanta minuti tra United Riccione e Salsomaggiore saranno diretti dal fischietto della sezione di Bologna, Alessio Vincenzi che sarà assistito da Giovanni Fiorucci di Gubbio e Simone Servili di Terni.

Serie D. Girone D (28ª giornata, ore 14,30): Correggese-Crema, Fanfulla-Prato, Giana Erminio-Forlì, Lentigione-Bagnolese, Mezzolara-Sant’Angelo, Pistoiese-Carpi, Real Forte Querceta-Ravenna, Sammaurese-Aglianese, Scandicci-Corticella, United Riccione-Salsomaggiore.

Classifica: Giana Erminio 53; Pistoiese 50; Forlì 48; Carpi 43; Fanfulla, Ravenna 42; United Riccione, Sammaurese 40; Aglianese 38; Mezzolara, Real Forte Querceta 35; Crema 34; Lentigione, Corticella 33; Sant’Angelo, Prato* 32; Correggese 31; Bagnolese 26; Scandicci 25; Salsomaggiore 11. *Penalizzato di 3 punti.