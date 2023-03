L’Omag medita vendetta su Busto Arsizio

Il Pool Promozione, breve e intenso, va a proporre il secondo dei suoi 6 appuntamenti, con l’Omag-MT San Giovanni che si esibirà domani pomeriggio in Valconca contro Busto Arsizio (prime schiacciate alle 17, dirigono il match Toni e Mannarino). Un’altra partita importante per le marignanesi, che al debutto sono andate a vincere al tie-break (e in rimonta) sul non semplice campo di Mondovì. D’altronde in questa fase le squadre coinvolte sono 12 e l’obiettivo del gruppo allenato da Enrico Barbolini è agguantare una delle prime cinque piazze, quelle che proiettano ai playoff. Per la verità il primo posto vale addirittura la promozione diretta in A1, ma quella ‘poltrona’ di fatto appartiene già al Volley club Roma, uno schiacciasassi che finora non ha lasciato per strada neppure un punto. Anche il secondo gradino del podio è virtualmente assegnato (a Trento), ma dal terzo al quinto posto può succedere di tutto e San Giovanni (52 pt il tesoretto) si fa addirittura preferire all’accoppiata Talmassons & Brescia, 51 a testa. Ma conforta ancor di più il +5 sulla sesta classificata (Sassuolo), cioè sulla prima delle escluse dalla post season.

Adesso, però, ogni attenzione è rivolta a Busto Arsizio (46 pt), squadra che un paio di mesi fa regalò un’amarezza all’Omag-MT: si giocava in Valconca, il contesto erano i quarti di finale di Coppa Italia su partita unica e le ‘varesotte’ s’imposero 3-0, estromettendo dalla corsa Turco e compagne. Uno stimolo in più per tenere ben alta l’attenzione in questa ulteriore sfida. "Gli stimoli ci sono a prescindere – assicura Barbolini –, piuttosto ci fa comodo averle già incontrate, ci saranno delle situazioni già vissute. Busto è formazione con individualità molto importanti, ma noi non siamo da meno", aggiunge il tecnico marignanese, che a Mondovì ha ricevuto segnali più che confortanti da Giulia Saguatti, sul parquet per tutto il quarto e il quinto set, quando San Giovanni ha girato la partita. Un recupero fondamentale, quello dell’esperta schiacciatrice, un’alternativa più che valida in un reparto dove talvolta la bulgara Rachkovska fatica un po’. "Ora sappiamo che Giulia (Saguatti, ndr) è disponibile, anche se non al 100%. Nel nostro gruppo ci sono comunque 13 giocatrici che sanno di essere importanti", non si sbilancia Barbolini. Nel Busto attenzione alla ex Elisa Zanette.

alb.cresc.