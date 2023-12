L’Omag Mt cerca il riscatto contro Cremona

San Giovanni cerca un pronto riscatto domani, di nuovo in casa (inizio partita alle 17) contro una diretta avversaria per la pool promozione, la Esperia Cremona. Le lombarde appaiano proprio San Giovanni al secondo posto del Girone B di serie A2 con 26 punti, insieme a Montecchio, che h sconfitto le marignanesi 3-2 domenica scorsa. Una sconfitta che ancora brucia in casa Omag Mt. Sul 2-0, nel terzo set le padrone di casa parevano in controllo, ma poi l’inerzia della partita si è rovesciata.

"Forse pecchiamo di inesperienza – ha detto in settimana capitan Giulia Saguatti, dopo la notizia dell’infortunio che ha chiuso la sua stagione – e non riusciamo a mantenere la freddezza per chiudere le partite, ma ci stiamo fortificando molto come gruppo, soprattutto nelle avversità". Già, gli infortuni sono la nota dolente di questa prima fase di stagione: per Saguatti e Cabassa stagione finita e Caforio, libero titolare, tornerà a gennaio. Cremona, sconfitta all’andata da San Giovanni 3-1, si presenta agguerrita d in fase ascendente grazie alle ultime ottime prestazioni. Da segnalare tra le avversarie la palleggiatrice Sofia Turlà, l’opposto Veronica Taborelli e le temibili schiacciatrici Rossini, Piovesan, Coveccia e Zorzetto. Rossini e Piovesan, dopo l’ottima stagione passata, sono state riconfermate come punte d’attacco principali. La Omag Mt domani confida in un PalaMarignano gremito e ’caldissimo’ per ottenere una vittoria da 3 punti che potrebbe rivelarsi decisiva in prospettiva play-off.

Luca Pizzagalli