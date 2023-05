L’Omag San Giovanni batte il primo colpo: in arrivo Alice Nardo

L’allenatore ancora non c’è, ma intanto l’Omag-MT è protagonista del primo movimento di mercato in entrata. Ed è subito un colpo interessante. Sì, perché il club marignanese si è appena assicurato i servigi di Alice Nardo (in foto), schiacciatrice appena ventenne che negli ultimi due campionati di A2 ha indossato la casacca dell’Albese, realtà del ‘comasco’. Nata nell’alessandrino, un metro e 83 di altezza, Nardo curiosamente è stata compagna di nazionale (under 21, che l’estate scorsa ha vinto l’oro agli Europei di Cerignola) di quell’Alessia Bolzonetti che adesso va a sostituire in Valconca. "Non siamo state solo compagne in azzurro, insieme ad Alessia ho fatto pure il percorso nelle giovanili di Novara", precisa Alice, mentre è alle prese con il trasloco da Albese. "Ero al corrente della serietà della società di San Giovanni, poi me ne ha parlato bene pure Sveva Parini, giocatrice che conosco. Non ho avuto alcuna esitazione nell’accettare la proposta dell’Omag-MT", ammette il ‘martello’ piemontese, che prova poi a descriversi tecnicamente. "Punto tutto sull’adrenalina, sulle emozioni. E sul fisico. Mi piace molto ricevere, mentre al servizio prendo qualche rischio, sono consapevole che lo devo fare. Il mio numero è sempre stato il 17, ci terrei a poterlo confermare", è la legittima richiesta di Alice, che è iscritta al secondo anno della Facoltà di Giurisprudenza a Bologna ("Con gli esami sono in pari"). Confermate, oltre a Parini, la palleggiatrice Turco e il libero Caforio.