L’Omag si affaccia nella tana di Costa Volpino

Omag-Mt San Giovanni affronterà una trasferta ostica sulla riva del lago d’Iseo questa sera per un turno infrasettimanale importante nel campionato di A2 di volley femminile. Dopo la bella vittoria contro Lecco domenica scorsa in casa, la Omag-MT è attesa, infatti, a Costa Volpino contro una formazione che risulta nella seconda parte della classifica ma che non va sottovalutata (fischio d’inizio ore 20,30). Sarà fondamentale incamerare un nuovo successo per poi chiudere il trittico di questa settimana con il match casalingo al PalaMarignano domenica con Offanengo. Obiettivo principale oggi blindare il quarto posto in classifica che significherà il pass per partecipare ai quarti di finale della Coppa Italia di A2, ma considerata la classifica basterà un punto e dunque anche una sconfitta per 3-2. Anche se naturalmente le marignanesi vogliono continuare a vincere per salire in alto in classifica. La Omag-MT affronterà però Costa Volpino non solo priva di Cabassa e Saguatti ma anche con una condizione fisica non certamente ottimale con numerosi acciacchi tra le atlete a disposizione. Dal canto suo, la neopromossa Costa Volpino ha compensato lo svantaggio come neopromossa dalla B1 con una campagna acquisti molto intelligente ed oculata che ha portato sulle rive del Lago d’Iseo atlete di livello come Martina Ghezzi, Arianna Lancini, Francesca Magazza oltre all’opposto bielorusso Boshnakova. A conferma dell’ambizione di permanenza in A2, proprio in questi giorni la CBL ha allungato la rosa con l’inserimento del libero Alice Gay. "Oggi affrontiamo una trasferta ostica _ racconta Sveva Parini, in un buon momento di forma _ in un campo non semplice ma siamo molto cariche e motivate non solo a prenderci un punto, necessario per il raggiungimento della qualificazione alla Coppa Italia, ma l’intera posta in palio per continuare a migliorare il nostro percorso e crescere come squadra. Veniamo da una bella vittoria che sicuramente ci ha dato grinta e morale; quindi, vogliamo continuare su questa striscia positiva".

Luca Pizzagalli