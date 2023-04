L’Omag trasloca a Riccione per sognare la promozione

Continua la sorprendente ascesa delle atlete dell’Omag-Mt San Giovanni in Marignano che con le semifanali dei playoff di Serie A2 di volley femminile, domenica al Playhall di Riccione, sognano l’esordio in A1. Con l’unico cruccio dei marignanesi, quello di non poter giocare, almeno per il momento, nel comune della Valconca. In merito all’ampliamento il sindaco Daniele Morelli, ieri intervenuto a Riccione in conferenza stampa assieme a Stefano Manconi, presidente della Polisportiva Consolini e a Enrico Barbolini, allenatore dell’Omag-Mt, spiega: "Il palazzetto di San Giovanni in questo momento non è in grado di poter ospitare gare così importanti. Come amministrazione abbiamo l’obbligo di vedere se esiste la possibilità d’intervenire. Con l’ufficio tecnico stiamo facendo delle valutazioni, ma al momento non siamo in grado di dire se e quando s’interverrà, di certo non nell’immediato. Come amministrazione comunale continueremo a garantire sostegno e collaborazione visto non solo il successo, ma anche la solidità di questa società formata per lo più da marignanesi, che è un valore aggiunto".

Riccione corre intanto in aiuto, offrendo il Play Hall. A chi chiede se questo sarà disponibile anche il prossimo anno, nel caso la squadra entri in A1, l’assessore allo Sport Simone Imola, risponde: "Il nostro palazzetto è uno dei più ricercati d’Italia per gli eventi sportivi, quindi, come per abbiamo fatto per questi playoff faremo le nostre valutazioni e, tutte le volte che la nostra struttura sarà libera, la metteremo a disposizione". Tanta è l’attesa per la Gara1 della semifinale di A2 in programma domenica alle 17 nella struttura riccionese, capace di ospitare 1.500 persone. La partita vedrà giocare Omag-Mt San Giovanni in Marignano con la Valsabbina Millennium Brescia. La Gara-2 è prevista a Montichiari, mentre l’eventuale Gara 3 si giocherà di nuovo a Riccione il 30 aprile.

Nives Concolino