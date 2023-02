"L’Rbr punterà sul fisico per abbattere Chieti"

È il Mokambo Chieti, nel tardo pomeriggio odierno (attenzione: si comincia alle inusuali 19), ad affacciarsi al palasport Flaminio per incrociare sotto canestro l’Rbr, match valido per la giornata numero 22 del campionato di A2, girone Rosso. Un incontro importante per entrambe le squadre, un match che, se vinto, consentirebbe ai biancorossi di fare un ulteriore passo – forse decisivo – verso la Poule Promozione. La matematica ci racconta che per blindare la sua posizione tra le prime 9 la Rinascita deve far suoi 3 dei restanti 5 incontri, ma il buon senso dice pure che anche due sole vittorie dovrebbero essere sufficienti per brindare. "La cosa fondamentale, per noi, è portare a casa questa partita, uno scontro diretto, una gara che è un po’ come quella contro Chiusi – è sull’obiettivo il coach di RivieraBanca, Mattia Ferrari –. Con un successo potremmo mettere poi una croce definitiva sul discorso salvezza e pensare a qualcosa di più interessante".

Si ingolosisce il tecnico, reduce da una buona settimana di lavoro in palestra, anche se Bedetti non ha ancora completamente risolto il suo problema al piede. "E’ in miglioramento, però non è al top. Gli servirebbe riposo e a tal proposito il rinvio dell’incontro di sabato prossimo a Cividale gli può solo far piacere", riflette lo ‘skipper’ della formazione riminese, che in avvio si affiderà ai soliti noti, vale a dire Tassinari e Johnson a centrocampo, il malconcio Bedetti all’ala piccola, Masciadri da numero 4 e Ogbeide a presidiare l’area. Di fronte l’Rbr si troverà un’avversaria in salute e in fiducia, d’altronde le tre vittorie strappate nelle ultime quattro uscite non sono certo ordinaria amministrazione per un Chieti che fin lì aveva viaggiato con un arido record di 3-14. "Hanno preso Roderick, un giocatore che può cambiare i destini di una squadra – sostiene Ferrari –. E’ stata una scelta radicale, hanno lasciato andare un lungo per una guardia-ala, ma T-Rod, pur essendo un esterno, può ugualmente catturare un cospicuo numero di rimbalzi. E’ uno che sa farsi rispettare", aggiunge l’allenatore di Rinascita, che analizza i possibili vantaggi dei suoi in una sfida così delicata.

"Abbiamo una qualità di lunghi superiore – osserva il coach –. Possiamo poi spendere gambe e corpi per cercare di limitare i loro stranieri (oltre all’ex Roderick, il Mokambo ha nello statunitense Darryl Jackson, guardia da 18.1 pt a gara, l’altro ‘forestiero’, ndr)". All’andata Rimini s’impose 74-83, ma quel precedente datato 27 novembre non offre troppi riferimenti. "No, nessuna indicazione. Con noi debuttava Landi, mentre gli abruzzesi avevano ancora Vrankic", ignora quel confronto Ferrari, nella cui mente balena un desiderio, più che un sogno. "Vogliamo arrivare ad avere una percentuale-vittorie del 50%, ci siamo già andati vicino, poi abbiamo perso con la Fortitudo. Confidiamo che questa sia la volta buona", incrocia le dita il coach. La gara sarà diretta da Martellosio, Puccini e Bonotto.

alb.cresc.