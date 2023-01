"L’Rbr può farcela, Udine non è ingiocabile"

Seconda trasferta consecutiva per la Rinascita, che dopo aver sbancato domenica scorsa Ferrara, successo che vale – e tanto – nella corsa per accaparrarsi una nicchia tra le prime 9 del girone Rosso, oggi sarà di scena in uno dei templi della pallacanestro italiana, il palasport ‘Primo Carnera’ di Udine (palla a due alle 18, fischiano Radaelli, Perocco e Calella). Un incontro, quello con l’attrezzata e ambiziosa Apu Udinese (11-6 il record), che l’Rbr affronterà senza regalare uomini. Meluzzi, che si era scavigliato in allenamento a inizio settimana, già venerdì è tornato a lavorare in palestra insieme ai compagni, così come ci sarà il neo-trentenne Bedetti che, come sottolinea coach Ferrari, "gioca comunque ancora sopra il dolore, non avendo superato pienamente il suo problema. Per il resto i ragazzi hanno subìto tutt’al più qualche ‘bottarella’ durante gli allenamenti, tutto nella norma, però, niente di grave".

È sereno il tecnico di RivieraBanca (8-9 fin qui), che è salito sul pullman nel primo pomeriggio di ieri per mettersi in viaggio alla volta di Udine. E in Friuli, contro la formazione indicata come la più forte del girone, i biancorossi potranno giocare a cuor leggero, non avendo davvero nulla da perdere. "Non sono d’accordo – ribatte Mattia Ferrari –, è una partita che possiamo giocare, anche se di fronte avremo una delle migliori squadre dell’intera A2 insieme a Cremona e Cantù. Non credo si sia mai visto, in questa categoria, un roster così pieno di ‘nomi’, giocatori importanti con esperienza in Eurolega, nella Nba. Hanno davvero tutto per poter festeggiare in primavera la vittoria".

Già, un organico quello bianconero che contempla due americani di livello come il play Sherrill, 14.9 punti col 41% da tre e 3.6 assist, e Briscoe, guardia uscita da Kentucky Università con una sessantina di partite nei Pro che in Italia sfiora i 20 col 64% da due, più italiani del calibro di Gaspardo, Cusin, Antonutti, nonché di quell’Alessandro Gentile che si è aggregato da poco (10.3 pt e 6 rimbalzi nei 3 incontri giocati con l’Apu per il figlio di Nando). All’andata quel gap si vide tutto, furlani a segno 75-65 in un match di fatto concluso alla penultima sirena. E adesso cosa potrà succedere?

"Dovremo innanzitutto reggere il loro impatto fisico – si raccomanda Ferrari –. Poi sarà fondamentale avere un attacco equilibrato, che non vada a sbattere contro il muro di corpi di cui Udine dispone. I due punti ci fanno gola, sono importanti sempre e ovunque, anche se prenderli a una vicina di classifica aiuta di più", conclude alla vigilia della gara il coach Mattia Ferrari.

