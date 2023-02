L’Rbr va in pausa una domenica "Utile per recuperare gli acciaccati"

Un’ultima seduta di pesi ieri mattina, quindi il ‘rompete le righe’ fino a martedì, quando riprenderanno gli allenamenti. E’ davvero strano, per la Rinascita, quest’ultimo weekend di febbraio. L’incontro a Cividale, che si sarebbe peraltro dovuto disputare al sabato sera come consuetudine dei furlani, è stato rinviato a venerdì 10 marzo per gli impegni di un loro giocatore, il gaucho Redivo, con la nazionale argentina. Un’insolita domenica di relax anche per coach Ferrari, a patto che non vada a vedersi qualche match in giro. "No, se non dedico una rara domenica libera a compagna e figlia mi tolgono le chiavi di casa", ci scherza su lo skipper di Rbr, che un paio d’ore per il basket se le ritaglierà lo stesso.

"Sì, ho già detto che alle 18 mi piazzerò sul divano per vedermi Nardò-Ferrara, partita che ci riguarda da vicino, visto che tra una settimana i pugliesi saranno da noi. Quel match è un altro crocevia fondamentale, un po’ come lo sono stati i confronti casalinghi con Chiusi e Chieti. Una partita che vale tantissimo, una gara che, se vinta, ci potrà già consegnare la salvezza e un buon bottino dal quale ripartire in Poule Promozione", osserva Ferrari, che nel tardo pomeriggio di venerdì aveva portato i suoi a Reggio Emilia per una sgambata con la Reggiana di A1.

Un galoppo disertato da Meluzzi: "Aveva preso un colpo al ginocchio in allenamento: nulla di grave, ma lui stesso mi ha detto di non sentirsi tranquillo", mentre nella ripresa Johnson è rimasto a sedere: "Anche qui niente di serio, l’ho visto col ghiaccio sul polpaccio e così ho deciso di lasciarlo in panca". L’amichevole si è chiusa sull’83-80 Reggio, cinque i biancorossi in doppia cifra (Johnson 23, Scarponi 14, Landi 13, Ogbeide 12, D’Almeida 11). Intanto RivieraBanca si specchia in un record di 11-11: un ruolino difficile da immaginare in avvio di stagione. "La squadra ha avuto una crescita importante, merito in primis dei giocatori e del club, con i dirigenti che sono stati bravi a non farsi prendere da isterismi, questo ha regalato tranquillità al gruppo. Magari lo sono stato, però io stesso non mi sono mai sentito in discussione. Poi l’arrivo di Landi ci ha dato linfa in più", ammette il coach.

alb.cresc.