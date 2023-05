Luca Butti fa suo il trofeo ‘Muccini’

Chi l’ha detto che nessuno è profeta in patria? Non certo Luca Butti, il giovane alfiere del Tc Riccione che su quei ‘rossi’ a lui familiari ha vinto il trofeo ‘Muccini’, torneo nazionale di Terza categoria limitato al 3° gruppo. La giovane ‘racchetta’ della Perla Verde, classifica 3.3, in finale ha avuto ragione del 3.4 Francesco Pratelli (Ct Baia Pesaro): 6-7, 6-4, 10-7 lo score dell’incontro. Come si evince facilmente dai parziali, un match estremamente equilibrato, una partita che è andata a decidersi davvero su poche palle, trovando il suo epilogo al ‘long tie-break’. In semifinale, invece, Butti aveva prevalso sul 3.3 Federico Strocchi, in un derby giovanile targato Tc Riccione (6-7, 6-2, 10-6). Nell’altra ‘semi’, Pratelli non aveva incontrato eccessivi problemi per piegare con un duplice 6-2 il 3.5 Enrico Gaddoni (Ct Misano Out). Le premiazioni sono state effettuate dal giudice arbitro Simone Lusini e dal maestro Giacomo Polidori.