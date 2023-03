Lucchetti in luce al Riviera: conquista il pass per la finale

Nel weekend scorso il Club Med Trophy 2023 ha fatto tappa al Golf Riviera. Il circuito prevede per i migliori di categoria e il vincitore assoluto l’accesso diretto alla finale nazionale in programma la Golf Salsomaggiore Terme, anticamera di quella internazionale a Marbella. Luca Lucchetti del golf Torrenova ha vinto la gara pareggiando il par del percorso destinato ai professionisti in 70 colpi. Un errore nell’ultima buca non ha permesso al golfista di Macerata di battere anche il campo, ma tanto è bastato per staccare il pass per la finale. Con lui si ritroveranno a Salsomaggiore: Domenico Parma (40), che ha vinto la prima categoria superando di misura Francesco Arduini (39); Mirko Marcucci (39), che si imposto in seconda al termine di un avvincente testa a testa con Pietro Serreli (39) e Mario De Carolis (34) del Golf I Lauri, che ha superato il compagno di circolo appaiato nel punteggio ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Gianpiero Santucci (37) è stato premiato quale miglior giocatore senior.

Andrea Ronchi