Lucia Bronzetti all'ultimo atto a Bad Homburg, Iga Swiatek si ritira

Altra finale per Lucia Bronzetti, dopo quella conclusasi in maniera positiva a Rabat a fine maggio. Questa volta la tennista verucchiese arriva all’ultimo atto del torneo sull’erba Wta 250 di Bad Homburg, ma senza spendere una goccia di sudore. Questo perché è saltata la sfida con la numero uno del mondo, la polacca Iga Swiatek, che nella mattinata di ieri s’è ritirata, probabilmente per conservare più energie possibili in vista dell’imminente appuntamento sull’erba di Wimbledon, che scatta lunedì. Bene per Bronzetti la finale, ma forse un peccato non essersi potuta misurare con una tennista di tale portata, la dominatrice incontrastata del circuito femminile. Ora affronterà in finale la vincente della sfida tra l’americana Navarro e la ceca Siniakova, giocatasi ieri in tarda serata per i frequenti e ripetuti rinvii per pioggia dei quarti di finale. Intanto ieri si sono svolti i sorteggi per il tabellone di Wimbledon. Al primo turno Bronzetti avrà la romena Jacqueline Cristian, attualmente numero 133 del ranking ma anche numero 58 nel 2022. Cristian è in vantaggio negli scontri diretti (2-0) ma a Bad Homburg ha perso in maniera netta da Gracheva, poi battuta dalla stessa Bronzetti.