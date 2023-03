Lucia Bronzetti ancora al buio A Monterrey va subito fuori

Non riesce proprio a uscire dal tunnel, Lucia Bronzetti. Dopo la fugace apparizione al Wta 250 di Merida, nello Yucatan, la 24enne tennista di Villa Verucchio esce al primo turno anche nel secondo torneo messicano, il Wta 250 di Monterrey. E a farla fuori, peraltro in maniera oltre nodo netta, perentoria, è un’altra avversaria sulla carta non impossibile. Sì, perché la matura tedesca Tatjana Maria, 37 anni il prossimo agosto, è attualmente la numero 73 al mondo, mentre l’allieva dei fratelli Piccari, che a inizio gennaio aveva brindato al suo best ranking (n. 50), ora occupa la 68esima piazza. Bene, il campo ci ha regalato un match a senso unico, di fatto un monologo della Maria, che dall’1-1 del set iniziale non ha più smarrito neppure un game, inanellandone 11 di fila per un 6-1, 6-0 in appena un’ora di gioco che lascia poco spazio ai commenti. Molto cinica, la teutonica, che ha convertito ben 5 delle 7 palle break che si è procurata. Lucia non ha avuto chances, per lei solo un’opportunità di strappare il servizio alla rivale, opportunità che non veniva sfruttata. . Con questa sono 6 le sconfitte a fila della verucchiese, con cinque uscite consecutive al primo turno (Hobart, Australian Open, Linz, Merida e Monterrey, appunto). Un chiaro segnale di una giocatrice in sfiducia, che ha bisogno di ritrovarsi.