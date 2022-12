Lucia Bronzetti è a Brisbane: parte la campagna d’Australia

La ‘campagna australiana’ di Lucia Bronzetti è ormai ai blocchi di partenza. La tennista di Villa Verucchio, 24 anni compiuti una ventina di giorni fa, domani farà il suo debutto nella United Cup, una rassegna a squadre che andrà in scena in tre diverse città fino a domenica 8 gennaio. Oltre a Lucia, fanno parte del team azzurro Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Martina Trevisan. Inserita nel girone E, raggruppamento che fa base alla ‘Pat Rafter’ arena di Brisbane, l’Italia debutta con il Brasile e la Bronzetti giocherà il suo incontro di singolare contro Laura Pigossi, attuale numero 118 nelle classifiche Wta. Insomma, un’avversaria non impossibile per l’allieva dei fratelli Piccari, che al momento è la n. 54 al mondo, suo nuovo best ranking. Ogni confronto si sviluppa su quattro singolari e un doppio misto. Gli azzurri torneranno poi in campo tra il 2 e il 3 gennaio per incrociare le racchette con la Norvegia.

Qui, per la giocatrice verucchiese, l’ostacolo è ancora più morbido, poiché dall’altra parte della rete troverà Malene Helgo, appena n. 319 nel ranking Wta. Se l’Italia vince il suo raggruppamento va a sfidare poi la prima classificata nel girone B, cioè una tra Polonia, Svizzera e Kazakistan, mentre a Perth battagliano fra loro Grecia,Bulgaria, Francia, Argentina, Belgio e Croazia, e a Sydney si confrontano Stati Uniti, Repubblica Ceca, Gran Bretagna, Germania, Spagna e, naturalmente, i padroni (e le padrone) di casa dell’Australia. La United Cup mette in palio punti pesanti, alla stregua di un Wta 500. Chiusa questa parentesi Lucia si trasferirà a Hobart, capitale di quella Tasmania che è uno Stato federato dell’Australia, per prendere parte a un torneo Wta 250 (dal 9 al 14 gennaio), ultima tappa di avvicinamento all’appuntamento più prestigioso, quell’Australian Open che rappresenta la prima tappa Slam del 2023 (dal 16 al 29). E lì, sul cemento di Melbourne, la Bronzetti dovrà difendere i punti conquistati 11 mesi fa, quando dopo essere entrata nel main draw dalle qualificazioni superò anche il primo turno per cedere poi alla numero 1 al mondo, quell’Ashleigh Barty che avrebbe vinto addirittura il titolo. Grazie ala sua eccellente classifica, stavolta Lucia salterà le ‘quali’.