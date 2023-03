Lucia Bronzetti lotta per tre ore Ma alla fine è la Pera a imporsi

È rimasta sotto il sole della California per quasi tre ore, ha lottato senza mollare mai un ‘quindici’, ma quella benedetta vittoria non si è materializzata neppure questa volta. Lucia Bronzetti (foto), come le accade puntualmente da diverse settimane in questo complicato 2023, è uscita subito di scena al Wta 1000 di Indian Wells, sesta eliminazione consecutiva al primo turno per la 24enne tennista verucchiese. A estrometterla dal tabellone è la statunitense – di origini croate – Bernarda Pera, classe ‘94 e numero 43 nel ranking Wta (Lucia è la n. 71), con l’incontro che si è risolto solamente al terzo set (7-5, 4-6, 6-3 lo score per la giocatrice americana). La Bronzetti aveva avuto una buona chance già nella prima frazione, quando è andata a servire sul 5-4 a suo favore, però si faceva rimontare. Adesso l’allieva dei fratelli Piccari si ferma negli Stati Uniti, poiché martedì 21 inizierà il Wta 1000 di Miami, torneo dove l’anno scorso raggiunse addirittura gli ottavi.