Lucia Bronzetti sfida Mayar Sherif al torneo Wta 250 di Bad Homburg

Torna in campo oggi, Lucia Bronzetti, attesa al suo match di secondo turno (ottavo di finale, viste le 32 partecipanti) al torneo Wta 250 di Bad Homburg, in Germania. L’avversaria è l’egiziana Mayar Sherif, testa di serie numero 4 e 31 del mondo. Meno impegnata al primo turno la verucchiese (due set facili su Grabher), più faticoso il match di Sherif (tre set combattuti con Friedsam), con la gara di oggi che sarà anche la prima in carriera tra le due nel circuito ufficiale. Un incontro che si giocherà sul centrale dell’impianto tedesco, dopo che nel primo turno Bronzetti si era trovata a dover battagliare sul campo numero 1, particolarmente esposto a rumori e distrazioni. Chi la spunterà tra le due andrà ad affrontare nei quarti la testa di serie numero 8, Gracheva, vincente ieri su Sara Errani in due set (6-2, 7-5). Altro importante test sull’erba in vista di Wimbledon che scatterà la prossima settimana.