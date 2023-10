Lucia Bronzetti, un esordio col sorriso in Cina

Missione compiuta per Lucia Bronzetti, che prosegue nel migliore dei modi la sua campagna d’oriente vincendo al primo turno del Wta 500 di Zhengzhou contro la cinese Hanyu Guo. La verucchiese s’impone 7-5, 6-1 soffrendo solo all’inizio e poi viaggiando a velocità di crociera elevata fino alla fine del match. L’avversaria, una wild card che attualmente si attesta nelle retrovie del ranking mondiale (è numero 435), ha tenuto il ritmo da fondo in avvio, andando addirittura avanti di un break sul 3-2. Bronzetti ha però subito pareggiato i conti strappando nel game successivo il servizio a Guo. Sul 5-4 per lei, la cinese ha annullato due setpoint e ha mantenuto un turno di battuta veramente molto lottato. Poi è stata solo discesa, con vittoria senza patemi nel game successivo e primo setpoint sfruttato sul servizio avversario per il 7-5. Senza storia il secondo set, con l’italiana a chiudere sul 6-1 al secondo matchpoint. Una partita durata un’ora e 35 minuti nella quale il successo è arrivato anche grazie a una discreta efficacia sulle prime: 69%, 2942. Il tabellone propone ora a Bronzetti un ostacolo decisamente tosto come quello rappresentato da Ons Jabeur, numero 7 del mondo e giocatrice dal talento cristallino. La gara, che si giocherà domani, sicuramente sarà senza pressioni per l’italiana, che avrà un’opportunità d’oro per confrontarsi con una delle giocatrici più spettacolari del circuito.