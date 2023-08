L’ultimo dei reduci Resta solo Pietrangeli

La rivoluzione estiva in casa Rimini ha praticamente spazzato via la squadra che due stagioni fa ha cavalcato in serie D fino ad ottenere il ritorno nel calcio professionistico. Resta solo Nicola Pietrangeli a tenere vivo il ricordo di quella stagione vissuta tutta d’un fiato nella quale il Rimini, allora allenato da Marco Gaburro, in vetta alla classifica ci resto, in pratica, dalla prima all’ultima giornata. L’estate biancorossa, seguendo il nuovo corso, ha portato lontano dalla Romagna in primis i giocatori arrivati a fine contratto. Da Tanasa a Mencagli passando per Panelli. Poi c’è stato chi ha salutato in corsa ed è il caso di Gabbianelli, Piscitella e Tonelli, scesi in serie D rispettivamente con Aglianese, Pistoiese e Riccione.