L’Under 13 biancorossa vince il torneo ‘Selva’

A campionati conclusi, i giovani del Rimini si mettono in bella mostra nei tornei. Ha raggiunto la semifinale alla Ravenna Cup l’Under 16 biancorossa. Solo i calci di rigore hanno sbarrato la strada alla formazione della riviera proprio contro il Ravenna (3-1). Semifinale raggiunta grazie al rotondo 3-0 con il quale il Rimini aveva battuto la Vis Pesaro. Un successo firmato da Acunzo (doppietta per lui) e Cagnoli. L’Under 13 ha invece trionfato al torneo ‘Spartaco Selva’. Nella fase a gironi i giovani biancorossi hanno prima vinto di misura il derby con il Cesena (1-0 a segno Aureli) per poi battere l’Accademia Granata (2-0 con doppietta di Aureli). Decisamente più rotondo il 6-0 con il quale l’Under 13 del Rimini non ha lasciato scampo all’Urbino (tris di Aureli e Kasalla). Tutto questo prima della finale nella quale la squadra riminese ha messo sotto anche il Bologna (3-2). A bersaglio ci sono andati Angelini, Cassano e Aureli.