L’Under 16 riminese chiude terza

La Rappresentativa di Bologna trionfa nella categoria Under 16, quella di Forlì-Cesena in Under 14. Sono questi i verdetti del Torneo delle Province andato in scena a Noceto (Parma). In Under 16 i rossoblù allenati da Morara hanno battuto Piacenza in finale per 2-1 grazie al gol di Piazza al 30′ del primo tempo e al rigore trasformato da Di Benedetto al 15′ della ripresa. Di Molinari al 18′ del secondo tempo la rete di Piacenza. Nella finale per il terzo posto sono serviti i calci di rigore per decretare il successo di Rimini su Ravenna (5-4), dopo che i tempi regolamentari erano andati in archivio sull’1-1. Paesini ha aperto le danze al 20′ per i riminesi, pari bizantino al 25′ del secondo tempo con Grilli, che ha poi sbagliato il penalty decisivo, parato da Pericoli. In Under 14 basta il gol di Debarre a consegnare il trofeo a Forlì Cesena, impostasi 1-0 su Parma. Nella finale per il terzo posto il Bologna batte il Modena (2-1).