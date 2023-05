L’Under15 è pronta per giocarsi la semifinale

In casa Rimini la stagione del settore giovanile non è ancora terminata. Perché quella di oggi è una domenica decisamente importante per la squadra Under 15 serie C. I giovani biancorossi questa mattina (calcio d’inizio alle 11) saranno impegnati al centro sportivo ‘Ambrosini’ di Avellino per i novanta minuti di ritorno dei quarti di finale dei playoff. Con l’Avellino avvantaggiato dal successo nella gara d’andata, una settimana fa, al ‘Calbi’ di Cattolica (2-1 il risultato finale). Al Rimini, quindi, servirà un’impresa per poter raggiungere la semifinale, ma la squadra di mister Berretta ha tutta l’intenzione di provarci. E proseguire l’avventura ritardando di qualche settimana le vacanze estive. Appuntamento fissato per questa mattina a tanti chilometri dalla riviera. Ma anche in Campania i giovani biancorossi sentiranno il calore dei propri tifosi. Seppur da lontano.