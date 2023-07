Lunedì scattano i lavori al ‘Nicoletti’

A fare il punto della situazione sul ‘Nicoletti’ ci pensa il direttore generale dello United Riccione, Emilio Capaldi. Presto lo stadio della Perla Verde avrà un nuovo manto in sintetico di ultima generazione. "Ma anche un impianto di illuminazione in regola per il professionismo e nuovi impianti termici-idraulici. I lavori – spiega il dg – avranno inizio i primi giorni della prossima settimana e la loro conclusione, come termine ultimo, è prevista per il 13 ottobre. Ma noi ci auguriamo che lo stadio, dove ci alleniamo e giochiamo la domenica, sia riconsegnato prima". In ogni caso il club sta studiando anche il piano B. "Come alternativa c’è il campo di via Arezzo. Stiamo eseguendo dei lavori perché possa essere omologato, in modo da restare a Riccione".