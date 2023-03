L’urlo di Bedetti: "Cividale? Scontro diretto per i playoff"

Se il portentoso stoppone di Johnson su Stojanovic è stata l’azione più elettrizzante nel match contro Nardò, la giocata difensiva che ha avuto come protagonista Francesco Bedetti si va a collocare tranquillamente sul secondo gradino del podio. Sì, perché il capitano di Rbr, che aveva appena sbagliato una tripla, quasi a voler rimediare subito all’errore è andato a strappare letteralmente il pallone dalla mani di Stojanovic per servire poi, quando era lungo e disteso sul parquet a metà campo, un assist al bacio per Ogbeide, che poteva schiacciare in beata solitudine.

"Quello è il mio lavoro – semplifica tutto ‘Bedo’, 30 anni lo scorso gennaio –. So di non essere baciato dal talento e allora cerco soprattutto di rendermi utile dietro, magari con un recupero, un rimbalzo, una buona difesa. E mi fa piacere che il pubblico apprezzi, lo avverto il calore dei tifosi. Avevo fissa in testa questa idea, ci tenevo a giocare in A2, volevo dimostrare che in questa categoria potevo starci anch’io. E sono contento di quello che sto combinando", ammette Francesco, che da bravo gladiatore cerca di convivere con i vari acciacchi. "Adesso sto facendo terapia per la tendinite – rivela –, mi sono ‘fregato’ da solo cambiando le scarpe da gioco. Questi guai devi cercare di tenerli a bada e un po’ chiaramente ci convivi. Poi in estate mettiamo tutto a posto", sorride il numero 14 di casacca di RivieraBanca, che in quasi 17’ di utilizzo ‘fattura’ 3.3 punti (59% da due, 31% da tre, 44 ai liberi), 2.3 rimbalzi e 1.3 assist, oltre a tutte quelle cose preziose che non appaiono nelle statistiche.

Un Bedetti carico a molla per il prosieguo del campionato. "Domenica scorsa abbiamo festeggiato un attimo la salvezza, poi il pensiero è andato subito a quello che dobbiamo ancora fare. Tutti noi, infatti, vogliamo disputare i playoff", non è per nulla satollo il capitano biancorosso, che questo pomeriggio, insieme ai compagni e allo staff tecnico, salirà a Cividale del Friuli, dove domani sera si celebrerà il recupero della 23esima giornata. Una gara-chiave per l’Rbr in ottica sesto posto. "E’ una partita importantissima, assolutamente. Non penso che il match d’andata (70-72 Cividale grazie a un ultimo quarto da 8-22, ndr) possa essere preso a riferimento, rispetto ad allora siamo diversi noi e sono diversi loro. E’ un bel crocevia e lo affrontiamo tranquilli, ma determinati. Siamo in ballo e vogliamo ballare fino in fondo".

