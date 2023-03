L’uscita del Kleb complica la corsa playoff

Manca l’ufficialità, con la Fip che non si è ancora pronunciata a riguardo, ma la situazione non è cambiata di una virgola: nel senso che il Basket Kleb Ferrara ormai è out. Si è chiamato fuori e non terminerà il campionato, neppure questa regular season di serie A2 che si concluderà il 26 marzo. Questa uscita di scena – che rimane un auto canestro per tutto il movimento cestistico nazionale, sia ben chiaro – comporterà la cancellazione della squadra estense dal girone Rosso di A2, pertanto tutte le partite sin qui disputate dai ferraresi verranno annullate. E la Rinascita, come è noto, si vedrà sottrarre ben 4 punti, poiché contro il gruppo allenato da Spiro Leka i biancorossi avevano vinto entrambi i match. Un -4 che penalizzerà pure Udine, Pistoia, Ravenna e San Severo, altre formazioni che avevano fatto doppietta con il Basket Kleb. Due punti in meno in graduatoria, invece, per Cento, Forlì, Cividale e Nardò, mentre non verrà toccata la classifica di Chieti, Bologna, Chiusi e Mantova, anche se solo il team abruzzese aveva giocato (e perso) due incontri con Ferrara, mentre le altre tre riposeranno quando il calendario le avrebbe opposte agli estensi.

Rimini perde chiaramente qualcosa, però resta ugualmente a una sola vittoria dalla salvezza matematica. Un successo che potrà essere centrato contro Nardò (in casa, domenica), Cividale (fuori), Ravenna (fuori) e Pistoia (al Flaminio l’ultima di regular season, il 26). "In casi del genere le regole ci sono e sono pure molto chiare, regole che bisogna seguire – attacca il ds di RivieraBanca, Davide Turci –. Rimane certo, comunque, che se domenica battiamo Nardò siamo salvi: lo eravamo prima e sarà così anche adesso. E rimanere nella categoria, per una matricola come la nostra, resta l’obiettivo più importante", precisa il dirigente riminese.

Con due punti l’Rbr salirebbe a 20, quota che, tra le squadre appena fuori il nono posto, potrebbe essere raggiunta pure da Mantova e Chieti. Ma sia i lombardi che gli abruzzesi sono 0-2 negli scontri diretti con la Rinascita, che non potrebbe dunque essere scavalcata. Per Bedetti e compagni, questo sì, rimane più complicata una collocazione tra le prime 6, anche se un eventuale blitz a Cividale nel recupero del 10 marzo potrebbe aprire scenari interessanti a riguardo. "Per adesso restiamo concentrati su Nardò, confidando di avere la solita, splendida spinta dal nostro pubblico – l’accorato appello alla tifoseria arriva sempre da Turci –. Quello rimane il primo step, poi penseremo al resto". E nell’avvicinamento alla gara-chiave con Nardò si registra solo un leggero stato influenzale di Johnson, niente che possa comunque pregiudicare la presenza di Jazz domenica. Tutti a posto gli altri, che oggi e domani rifinirà.

alb.cresc.