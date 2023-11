Ma prima c’è da saltare l’ostacolo Fermana

Il Cesena al ’Manuzzi’ in coppa, il match in casa della Vis Pesaro. Tutti appuntamenti che stuzzicano l’appetito dei tifosi. Ma sul campo il Rimini resta concentrato unicamente sulla Fermana che domani sera (calcio d’inizio alle 20.45) busserà alla porta del ’Romeo Neri’. Per l’appuntamento decisamente importante, classifica alla mano, Emanuele Troise non ha grossi problemi di uomini. Infermeria praticamente vuota, fatta eccezione per Tofanari alle prese con la riabilitazione, dopo l’intervento al menisco. Più di qualche punto interrogativo sui tre uomini di centrocampo che il tecnico campano sceglierà per affrontare la Fermana di Protti. Perché, con il ritorno a pieno regime di Delcarro e Marchesi, potrebbe esserci anche qualche avvicendamento rispetto alle ultime uscite. Per il resto è facile non aspettarsi troppe rivoluzioni. Perché farlo, oggettivamente, proprio ora che il Rimini sembra aver trovato qualche punto fermo. E soprattutto una buona dose di punti (11 nelle ultime cinque partite). Gli ultimi dettagli mister Troise li metterà a punto nella rifinitura di oggi, proprio sul sintetico del ’Neri’. Strategie che non potranno non tenere conto del tour de force che proprio domani inizierà in casa per condurre capitan Colombi e compagni fino alla sosta di Natale.