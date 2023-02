Maggio mese di playoff

Ecco le date. Dopo aver reso noto il regolamento dei playoff, per l’ottava stagione consecutiva organizzati in due turni, e dei playout (scontri diretti), il Dipartimento Interregionale ha pubblicato le date degli incontri della fase finale del campionato di serie D. Il 14 maggio, per quel che riguarda gli spareggi nella parte alta della classifica, si giocheranno le semifinali e il 21 maggio le finali. Nell’ipotesi di una o più gare di spareggio varierà il calendario. Esattamente, il 14 maggio si giocheranno le gare di spareggio, il 21 le semifinali e il 28 maggio le finali. Poi i playout e qui la data è soltanto una, quella nella quale si decideranno le squadre che dovranno salutare la categoria. Giorno clou il 14 maggio. Nell’ipotesi di una o più gare di spareggio il 14 si giocheranno gli spareggi e il 21 il match decisivo. Senza dimenticare la Copa Italia: la finale è stata programmata per il 27 maggio.