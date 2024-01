Buon compleanno Sic, oggi Marco Simoncelli avrebbe compiuto 37 anni. Ricordi ed emozioni

Rimini, 20 gennaio 2024 - Buon compleanno Sic. Marco Simoncelli oggi avrebbe compiuto 37 anni. Un dolore che si rinnova ripensando al sorriso che accompagnava il pilota di Coriano in ogni gara. Sic è morto il 23 ottobre del 2011: dopo una curva sul circuito di Sepang perse il controllo della sua moto finendo per essere investito da chi lo seguiva. Una perdita che ha scosso il mondo del motociclismo e non solo.

Marco Simoncelli è morto a 24 anni in un incidente sul circuito di Sepang, era il 2011

Da quel giorno il ragazzo con i ricci è rimasto nel cuore di tutti. Aveva 24 anni quando se ne è andato. In tanti, sportivi, tifosi e amici avevano partecipato all'ultimo saluto. Oggi sarebbe stato il suo 37esimo compleanno.

Ma chi gli ha voluto bene ha continuato a ricordarlo nel tempo. Il 23 ottobre scorso a Coriano si è svolto un momento commemorativo nel cuore del paese dove è stato realizzato il monumento ‘Il podio del Sic’. E il 5 settembre in attesa del weekend della MotoGp a Misano, salendo verso il colle di Coriano è stata accesa una "fiamma" dedicata a Marco Simoncelli: l’installazione ‘Every Sunday’, donata dalla Dainese, un’opera artistica a forma di marmitta di motocicletta collocata su una lastra di basamento lunga 20 metri. La marmitta emette una fiammata lunga circa 3 metri della durata di 58 secondi, come il numero 58 del campione corianese.

La storia

Quando è morto Simoncelli era stato campione del mondo nel 2008 con la 250 ed era passato al MotoGP nel 2010. Nato a Cattolica il 20 gennaio del 1987, è sempre vissuto a Coriano, in provincia di Rimini. Ha debuttato nel motomondiale nel 2002, a soli 15 anni, nella classe 125. Suo padre, Paolo Simoncelli, ha dato vita ad una fondazione benefica nel suo ricordo; e il suo nome lo porta oggi anche il circuito Misano Adriatico. Buon compleanno Sic.