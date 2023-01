Mario Perri di Roma 1 per il derby di Romagna

Nessun precedente con il Rimini, bilancio decisamente negativo con il Cesena. Sarà Mario Perri, arbitro della sezione di Roma 1, a dirigere il derby di domenica al ‘Manuzzi’. Nelle ultime due stagioni, sempre in serie C, il fischietto laziale ha diretto in due occasioni i bianconeri di Romagna. Nella stagione 2020-2021 Cesena-Legnago finì 0-3. L’anno successivo Pontedera-Cesena finì 2-0. Perri domenica sarà assistito da Marco Matteo Barberis di Collegno e Giuseppe Cesarano della sezione di Castellammare di Stabia. Quarto uomo Simone Taricone di Perugia. Le altre designazioni. Ancona-Pontedera a Roberto Lovison di Padova, Fiorenzuola-Vis Pesaro a Edoardo Gianquinto Parma, Gubbio-Fermana a Valerio Crezzini di Siena, Imolese-Lucchese a Fabrizio Ramondino di Palermo, Olbia-Montevarchi a Francesco Burlando di Genova, Recanatese-Carrarese a Simone Gauzolino di Torino, Reggiana-Siena a Michele Giordano di Novara, San Donato Tavarnelle-Torres ad Andrea Zanotti di Rimini, Virtus Entella-Alessandria a Enrico Gigliotti di Cosenza.