Marks top scorer di serata, ma non basta

Tassinari 5 (in 13’ un assist) Tanto fumo e poco arrosto si vede pochissimo.

Marks 7,5 (in 39’ 610 da due, 410 da tre, 22 ai liberi, 6 rimbalzi, 3 recuperate, 7 perse) Il migliore. La sua prestazione al tiro è di altissimo livello, peccato per qualche palla persa di troppo e per qualche tiro forzato.

Anumba 7 (in 27’ 27 da due, 01 da tre, 56 ai liberi, 9 rimbalzi, 3 assist) Mette energia sia in attacco, dove per altro sbaglia tanto al tiro, che in difesa. Vicinissimo alla doppia-doppia per punti e rimbalzi sicuramente una prestazione positiva per lui. Grande 6,5 (in 30’ 22 da due, 38 da tre, 22 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, 3 assist) Buona regia, ma soprattutto un eccellente tiro dalla lunga distanza che però sfrutta solo a tratti.

Tomassini 6,5 (in 29’ 13 da due, 37 da tre, 44 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 recuperate, 2 perse, 5 assist) Parte lento, ma poi quando entra in partita si conferma grande stoccatore. Una sua tripla sembra dare la svolta a Rimini sul 69-73, ma non basta per violare il PalaDozza come invece aveva fatto l’anno scorso con Cento.

Scarponi 6 (in 19’ 01 da tre, un rimbalzo, una recuperata) Al servizio dei compagni non brilla, ma non fa nemmeno danni.

Masciadri 6 (in 26’ 12 da due, 01 da tre, 2 rimbalzi) Prova a sfruttare le sue qualità difensive ed a rendersi utile anche in attacco, ma soffre la fisicità dei lunghi della Fortitudo. Johnson 5,5 (in 23’ 35 da due, 23 ai liberi, 2 rimbalzi) Prestazione sottotono. Subito gravato di 3 falli nel primo quarto non riesce praticamente mai ad incidere andando a cozzare contro il lunghi della Fortitudo, salvo riprendersi un po’ nel terzo quarto.

Simioni 5 (in 29’ 01 da due, 03 da tre, 22 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, una persa, un assist) Battaglia, ma a tutti gli effetti soffre tantissimo sotto canestro.

f. m.