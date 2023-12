Martedì pomeriggio i sorteggi delle semifinali

Insieme al Rimini continuano a correre verso la conquista della Coppa Italia, Catania, Lucchese e Padova. Quindi, due squadre del girone B, una del gruppo A e una del C. Gli accoppiamenti, ora, saranno determinati da sorteggio, che definirà anche l’ultima parte del tabellone. Sorteggi che sono stati programmati per martedì della prossima settimana, alle 16, in diretta su Sky Sport all’interno del formati Area C. A definire gli accoppiamenti la mano di Felice Evacuo, miglior marcatore di sempre nella storia della serie C. Per le semifinali cambierà la formula. Niente più gara secca, ma l’accesso alla finale sarà deciso su 180 minuti con gare d’andata e ritorno. Se il nome dell’avversaria del Rimini sarà decisa dal sorteggio, si conoscono invece già le date della gare: andata mercoledì 24 gennaio e ritorno mercoledì 28 febbraio.