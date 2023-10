Martedì sera allo Stadium arriva subito la Danimarca

Ha poco più di qualche giorno la Nazionale di San Marino per digerire la sconfitta di ieri pomeriggio in casa dell’Irlanda del Nord. Infatti, martedì sera i biancazzurri del commissario tecnico Fabrizio Costantini saranno nuovamente in campo. Questa volta sul manto di casa. Allo Stadium, infatti, in notturna (calcio d’inizio alle 20.45) sta per arrivare la Danimarca di Eriksen e compagni per l’ottava gara di qualificazione ai campionati europei che si giocheranno il prossimo anno in Germania. Avversario non dei più semplici, quindi, per la truppa sammarinese che, poco più di un mese fa la Nazionale danese l’ha già affrontata a Copenaghen subendo un poker.