Masciadri carica la Rinascita "Chiusi si batte con la difesa"

Nell’ambiente Rbr cresce l’attesa per il match di domani, partita che condurrà al Flaminio la San Giobbe Chiusi, squadra attardata in classifica di appena due punti rispetto ai riminesi. Una diretta concorrente per entrare tra le prime 9, di conseguenza una sfida che conta davvero tanto per i biancorossi. "È così e dobbiamo portarla a casa, non esiste un’opzione B", è più che mai sul ‘pezzo’ Stefano Masciadri, la 33enne ala forte di RivieraBanca, giocatore che sta viaggiando a 7.9 punti in 23’ con un 50% tondo al tiro (50100, con il 55% da due e il 44% da tre), più 4.6 rimbalzi a contorno. Una pedina-chiave nello scacchiere di coach Mattia Ferrari. "La sconfitta all’overtime di Udine non ci deve deprimere, ce la siamo giocata alla pari, peraltro in trasferta, contro una delle formazioni più attrezzate del girone. Il -1 del ‘Carnera’, risultato deciso solo da episodi, deve soprattutto darci forza, consapevolezza", sostiene il numero 11 di casacca di RivieraBanca, che non vuole prendere come pietra di paragone il confronto dell’andata, gara che vide i riminesi perdere 70-66 senza essere riusciti a custodire il consistente +20 maturato dopo un quarto d’ora di gioco. "Loro hanno cambiato più giocatori, con gli innesti di Utomi e Raucci sono un altro tipo di squadra. E pure noi siamo diversi, questo al di là dell’arrivo di Landi. Il lavoro svolto in palestra sta venendo fuori, adesso abbiamo un’altra intensità rispetto ad allora, altre certezze", osserva Masciadri, che tra video e suggerimenti dello staff tecnico si è già fatto un’idea su cosa si troverà di fronte domani la sua Rinascita.

"Chiusi è squadra tattica, che fa parecchio ricorso alla zone-press. Noi stiamo lavorando sulle loro cose, senza alcun tipo di paura per doverle affrontare", è tranquillo il mezzo lungo di Rbr, che poi aggiunge: "Dobbiamo essere presenti ‘dietro’, la difesa rimane la base di tutto. Questa, lo ripeto, è una partita che non possiamo pensare di poter perdere". All’andata, come accennato, le duellanti finirono piuttosto vicine, appena 4 lunghezze a dividerle. La differenza canestri andrà tenuta a mente, è un ‘dettaglio’ alquanto rilevante. "In un determinato momento della partita ci devi pensare, certo. Se ribaltiamo pure la differenza canestri, sarà una vittoria da 4 punti...", riflette Masciadri, che confida poi nel solito, robusto appoggio degli aficionados. "Il consistente apporto dei tifosi per noi ormai è una certezza, poi domani sarà una sorta di preludio al derby del 5 febbraio con la Fortitudo Bologna. Ma per adesso restiamo concentrati solo su Chiusi", si raccomanda Stefano.

alb. cresc.